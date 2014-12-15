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时事要闻 | 2014年 12月 15日 星期一 13:52 BJT

澳洲警方称谈判人员已与劫持人质者进行了接触

路透悉尼12月15日 - 澳洲警方周一表示，谈判人员已经与悉尼咖啡馆劫持人质的持枪者进行了接触，但拒绝猜测劫持人质者的动机。

电视台稍早播放的视频短片显示，有三名人质跑出咖啡馆。新南威尔士州警署副署长Catherine Burn拒绝说明仍有多少人质被劫持，但表示“没有30人那么多”。

Burn告诉记者，没有证据表明任何仍被劫持的人质受到伤害。(完)

(编译 王兴亚；审校 李春喜)

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