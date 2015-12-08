焦点：澳洲提防家庭债务危机 试图让房市软着陆

路透悉尼12月8日 - 澳洲正试图缩小房市泡沫，但不折损经济成长活力的重要来源，也不希望对债台高筑的家庭构成压力。

这样的恢复平衡操作并没有多少国家有成功的经验，容许犯错的空间也不大，而澳洲目前正苦于面对世纪矿业荣景过后的残局。

让这一任务更形艰钜的问题在于创纪录水平的家庭债务，目前澳洲家庭债务与可支配所得之比甚至高于美国2007年房市崩盘时的水准。决策当局因此坐立难安。

澳洲央行已经清楚表态不愿再次降息，因担心市场过热。但是他们也不希望房屋价格下跌对那些杠杆过高的屋主构成压力、从而可能使经济受到重创。

“这给人一种感觉，央行很难把政策调整到刚刚好的状态，在不扼杀楼市对经济的正面贡献的情况下，令各种风险缓和下来，”摩根大通分析师Ben Jarman表示。

随着矿业投资在10年的快速扩张后全面回落，楼市成长对经济变得至关重要。这就是澳洲央行今年稍早降息至纪录低位2%的一个主要原因，此举令建房活动出现前所未有的热度。

然而这也引发人们蜂拥借款购房并出租，以享受税收优惠政策，反过来也帮助推升悉尼和墨尔本等主要城市房价，并点燃监管层的怒火。

澳洲央行保持高度警惕，称楼市是金融体系与经济面临的“重要国内风险源头”。

而针对商业银行账目的审查发现，投资性房屋贷款被少报达500亿澳元，令央行更为焦虑。

监管机构的回应则是压制借贷活动，针对投资贷款增速设限。对抵押贷款业务的资本要求上调，也促使银行提高大多数房贷的借款成本。

**需求降温**

这一切都令住房价格骤然下降。

根据房地产顾问公司Core Logic RPData，11月悉尼房价下滑1.4%，墨尔本房价重挫3.5%。该公司的这项主要城市住房价格指数，一向被视为最值得信赖的指标。

悉尼与墨尔本房价年成长率仍高于10%，但拍卖清盘率等主要需求指标显示未来仍将继续下滑。

由于新屋推出数量过于充裕，需求情况已趋于饱和。兴建中住宅数量大增至纪录高位，且大量集中于市中心，这更是一大挑战。

住房价格持续下滑将是一个危险的动向，因澳洲民众债务情况严峻--2.2万亿(兆)澳元的总债务中，有1.5万亿为抵押贷款。

衡量风险的一项重要指标--债务与家庭可支配收入的比率已深陷危险区域。2014年初以来，该比率已攀升15个百分点，达到186%，逼近富有国家的最高水平。

美国的这项比率在2007年市场崩盘前达到130%左右的峰值，只是澳洲几乎不存在这种在美国受创如此之深的高风险次级贷款。

澳洲银行业者对房地产市场的曝险也高于大多数同业，抵押贷款占整体放贷的60%。

“尽管央行可能乐见房价涨势放缓，但首要目标仍将是避免房市严重走跌，”RP Data研究主管Tim Lawless表示，“那将对经济成长造成压力，并可能影响金融体系的稳定性。”

澳洲家庭财务图表：reut.rs/1NcLISH(完)