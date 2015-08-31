焦点：澳洲投资性房屋信贷降温 央行料维持利率不变

路透悉尼8月31日 - 澳洲7月份投资抵押贷款增幅降至近两年来最低水平，对于正在和其他监管机构联手抑制房产投资贷款的澳洲央行来说，这可能是个好消息。

周一公布的其他数据好坏不一，企业库存数据表现疲软，但被薪资收入强劲反弹所抵消，令市场仍预期该国第二季国内生产总值(GDP)数据将表现疲弱。GDP数据定于周三公布。

总体而言，最新几份报告中并无推动澳洲央行(RBA)周二降息的因素，澳洲央行周二举行会议。

“澳洲央行将按兵不动，当前暂时无需干预澳洲经济，”联邦证券首席经济学家Craig James称。

上周五出炉的路透调查显示，受访的25名分析师均认为澳洲央行9月1日开会时，将决议维持指标利率在纪录低点2.0%不变。

央行数据显示，7月房屋信贷较上月增加0.6%，为2013年10月以来最低月度增幅，且低于6月的成长1.0%。7月房屋信贷较上年同期增幅则自11.1%降至10.8%。

“澳洲央行将备受鼓舞，再加上企业信贷亦回升，这是个企业界恢复信心的吉兆。这让人对非矿业投资增加寄予了一些期望，”St George银行分析师Janu Chan表示。

利率位处纪录低位，促使悉尼及墨尔本房价在投资买盘进场下暴涨。澳洲央行及澳洲审慎监管局(APRA)等监管当局即因而箝制风险性放款。

澳洲审慎监管局近期宣布对银行抵押放款实施严格的新资本规定，主席Wayne Byres更于上周表示，该局“在必要时，仍对采取进一步措施采取开放的态度。”

“这表明澳洲审慎监管局祭出的宏观审慎政策措施正影响投资者信贷增长，而包括提高抵押贷款资本风险权重等进一步的监管，预期还会进一步打压未来几个月的抵押贷款增长。”澳新银行分析师在给客户的报告中称。

周一来自澳洲统计局的数据显示，第二季企业库存持平，路透调查显示预估中值为增加0.3%。

澳洲第二季企业总获利环比下滑1.9%，好于路透调查预估的下滑2.0%。不过薪资增幅终于摆脱连续三季的低迷而增长1.1%。

此外，一项民间调查显示，8月通胀率仍温和。一份行业报告显示，7月新屋销售虽略有减少，不过仍处于历史高点。(完)

(编译 孙国玉/龚芳/孙茉莉; 审校 徐文焰/许娜/戴素萍)

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