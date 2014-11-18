澳洲希望与印度达成全面贸易协议--澳洲总理

路透堪培拉11月18日 - 澳洲总理阿博特(Tony Abbott)周二在印度总理莫迪对澳洲进行国事访问时称，澳洲接下来优先考虑的将是与印度达成全面贸易伙伴协议。

澳洲周一与中国达成具有标志性意义的自由贸易协定，该协定酝酿了10年以上。

“我们希望更进一步，因此澳洲下一项优先考虑的事将是与印度达成全面经济伙伴协议，”艾保德称。

“可以说现在是时候了。是完成这件事的时候了。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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