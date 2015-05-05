新闻稿：澳洲央行决定降息25个基点至2.0% 5月6日开始生效

路透悉尼5月5日 - 以下为澳洲央行在周二政策会议之后发布声明的翻译稿。

澳洲央行周二决定下调隔夜拆款利率25个基点至2.0%，自5月6日开始生效。

全球经济正在温和扩张，但大宗商品价格在过去一年间下跌，其中有部分跌势凶猛。这些趋势似乎主要反映的是供应增加，包括来自澳洲的供应增加。虽然如此，澳洲的贸易条件还是在下滑。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)预计将在今年稍后升息，但其他一些主要央行却正在加大非常规政策措施的力度。因此，全球金融环境依旧非常宽松，对主权国家和信用较好的民间借款人而言，长期借款利率依然很低。

澳洲国内，据获得的资料显示，家庭需求在过去六个月内出现改善趋势，就业增长亦转强。

展望未来，未来一年民间需求的主要拖累可能是矿业及非矿业企业资本支出疲弱。公共支出亦料将下降。一段经济内，澳洲经济可能将有一定程度的闲置产能。未来一到两年内，通胀率料将符合目标，尽管澳元汇率下降。利率较低正在支持借贷和支出，信贷总体温和成长，近期对企业的借贷增加。最近几个月对楼市的放款一直持稳。悉尼房价持续强劲上涨，不过其他城市变动较大。澳洲央行正联合其他监管机构，以评估并抑制楼市可能带来的风险。

其他资产市场方面，股票和商业地产价格受到长期利率下降的提振。澳元兑美元在过去一年明显贬值，不过澳元指数跌幅略小。澳元继续贬值看起来既有可能也有必要，特别是考虑到关键的大宗商品价格明显下跌的情况。在今日的会议上，央行政策委员会认为，通胀前景为进一步宽松货币政策、从而强化近期振奋人心的家庭需求趋势提供了机会。(完)

(编译 许娜/白云/于春红/徐文焰；审校 高琦/张明钧/艾茂林)

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