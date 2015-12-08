11月澳洲黑德兰港对华铁矿石出口增加3%--港口数据

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透悉尼12月7日 - 周一公布的港口数据显示，11月通过澳洲黑德兰港(Port Hedland)出口到中国的铁矿石增加了3%。这种用于钢铁生产的原材料价格目前大幅下挫。
中国是全球最大铁矿石进口国。根据皮尔巴拉港务管理局(Pilbara Ports Authority)的数据，上月对华铁矿石出口达到3,173万吨，10月为3,073万吨。
黑德兰港是全球最大的铁矿石出口港口，必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)和Fortescue Metals Group(FMG.AX)等大型矿企，以及规模较小的矿企Atlas Iron (AGO.AX)和BC Iron (BCI.AX)都使用该港出口铁矿石。
数据显示，11月通过该港出口的铁矿石总量达到3,733万吨，10月为3,652万吨。
9月曾创下纪录高位，出口量达到3,940万吨。
韩国是11月该港的第二大铁矿石出口目的地，出口量287万吨，之后是日本，规模153万吨。(完)
(编译 王颖；审校 王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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