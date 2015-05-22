澳洲政府称不会发起对铁矿石价格暴挫的调查

路透悉尼5月21日 - 澳洲国库部长霍基周四表示，政府将不会支持一项旨在对铁矿石价格重挫原因进行调查的动议，该决定将令力拓(RIO.L) (RIO.AX)与必和必拓(BLT.L) (BHP.AX)等铁矿石生产巨头感到欣喜。

澳洲总理阿博特上周表态支持参议员Nick Xenophon的提案，后者提议调查铁矿石价格崩跌对政府收入的影响，并考虑是否有必要采取行动以维护该行业的良性竞争。

但霍基称，政府目前不会支持任何调查行为。

“在与监管机构和矿产资源领域的股东进行过讨论后，政府决定不在当前阶段发起任何调查。”霍基说道。

如果进行调查，将聚焦于澳洲最大矿商合谋压低价格并将较小生产商挤出市场的指控，但力拓和必和必拓对这种指控予以否认。

必和必拓执行长Andrew Mackenzie本周稍早做出辩护，批评进行调查的想法“荒唐，浪费纳税人的钱。”

铁矿石价格崩跌已经导致过去一年政府收入损失200亿澳元(157.9亿美元)。上周公布的2016财年预算案，是基于未来一年铁矿石价格至少为每吨48美元。

铁矿石价格4月触及10年低点46.70美元，但自那之后收复部分失地，周三持于58美元附近。

但铁矿石价格仍较去年高点低57%，受全球供应过剩打压。(完)

(编译 高琦/杜明霞；审校 白云/李婷仪)

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