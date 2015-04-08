澳洲央行与中国央行签署新的货币互换协议--声明

路透4月8日 - 澳洲央行在官网上发布声明称，已经与中国人民银行签署新的货币互换协议，期限为三年。双方都可以激活该协议，货币互换金额最高400亿澳元或2,000亿元人民币。两国央行最初于2012年签署三年期货币互换协议。

根据2012年签署的最初协议，货币互换协议的主要目标是支持澳洲与中国之间的贸易和投资，并加强双方金融合作。(完)