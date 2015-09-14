澳洲总理阿博特的领导地位将受到挑战

路透悉尼9月14日 - 澳洲通讯部长滕博尔(Malcolm Turnbull)周一要求总理阿博特下台，阿博特的自由党党魁地位因此受到挑战。自由党是澳洲当前执政的保守联合政府中较大的一个党派。

滕博尔称他已告知阿博特，他对阿博特管理经济失去信心，他将会挑战阿博特的领导地位。

“阿博特作为总理并未能够带来我们国家需要的经济领先地位，也没有能够提供给企业所需要的经济信心，”滕博尔在堪培拉告诉记者。

“我们需要一个不同的领导风格。”(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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