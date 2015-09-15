滕博尔取代阿博特 成为澳洲八年来第五位总理

路透堪培拉9月14日 - 澳洲将迎来八年内的第五位总理，执政的自由党领导人阿博特在周一的投票中败给老对手滕博尔。之前几个月党内明争暗斗，阿博特的选民支持率不断下滑。

自由党国会议员领袖Scott Buchholz会后在堪培拉向记者表示，滕博尔在党内秘密投票中以54票对44票击败阿博特。

预计滕博尔将在周二宣誓就任澳洲总理。澳洲将在明年底之前选举，滕博尔对记者表示，他不打算通过提前选举来强化自己执政的合法性。

“对于今日给予我的荣誉和义务，我深感责任重大，”他在午夜的记者会上兴致勃勃地对记者说。

“这将是一个完全自由的政府，致力于维护自由、个人和市场的完全自由的政府。”

外交部长毕夏普再度当选为副党魁。

阿博特之前承诺对抗滕博尔的挑战，但最终未能成功克服“不稳定局面”，阿博特称，这种局面已经在党内持续数月。

投票过后，阿博特面无表情地走出办公室，没有对记者发表讲话。

阿博特在2009年曾经击败滕博尔成为自由党领导人，尽管后者一直被认为是担任总理的最佳人选。不过，滕博尔对碳排放交易制度以及同性婚姻等问题的支持态度让他在党内右翼人士中不受欢迎。

当前澳洲经济正在苦于应对矿业荣景的终结。

阿博特的党内领导地位在今年2月遭到挑战，经过数周的内斗后，执政党党内逼宫行动失败，阿博特保住党魁位置。

但自此之后他和他的政府在民意调查中的支持率一直落后于中左派反对党工党，使外界进一步揣测，自由党还能留给他多少翻盘的时间。

当选后的滕博尔承诺，将把主要精力放在振兴澳洲疲弱的经济上面。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 王丽鑫/白云/王兴亚)

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