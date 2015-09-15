滕博尔宣誓就任澳洲第29任总理

路透堪培拉9月15日 - 滕博尔(Malcolm Turnbull)周二宣誓就任澳洲第29任总理，前一天在党内选举中击败对手阿博特。滕博尔曾经是一位投资银行家。

滕博尔所在的自由党与较小的联盟党派国家党(National Party)在2013年的选举中赢得压倒性胜利，但由于自由党政策接连失误且内斗动摇政府稳定性，阿博特在党内受挫。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

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