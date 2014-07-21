澳总理阿博特抨击马航坠机现场像是“清理花园”

澳大利亚总理阿博特周一对马航坠机地点仍在乌克兰反叛军控制中深表担忧，称坠机现场看起来更像是“清理花园”，而非司法调查。阿博特在周一早间在电台节目中称，他“昨晚”首次与俄罗斯总统普京讨论了此次空难。阿博特说：“他（普京）说的话全都对，而现在我们需要他言行一致。”图为乌克兰紧急事务部人员在坠机现场。路透