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时事要闻 | 2014年 12月 15日 星期一 09:56 BJT

澳洲政府因安全警讯推迟发布预算更新 美国驻悉尼领事馆疏散

路透悉尼12月15日 - 澳洲政府周一表示，由于悉尼发出安全警讯，政府推迟发布年中预算更新。悉尼中央商务区一座咖啡馆发生人质劫持事件。

澳洲国库部长霍基原本应该在0130GMT发布年中经济与财政检讨报告，包括最新的赤字与支出计划。

澳洲总理艾保德(Tony Abbott)将就人质事件召开记者会。

美国驻悉尼领事馆的一位发言人周一称，已经疏散人员，该领事馆位于发生劫持人质事件的咖啡馆附近。

该领事馆还对在悉尼的美国公民发布紧急警告，敦促他们“保持高度警惕，并采取适当举措加强个人安全。”

该发言人称，领事馆中还留有一些必要的工作人员，其他人都已经被疏散回家。(完)

(编译 张涛/杜明霞；审校 王兴亚/张涛)

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