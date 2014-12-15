澳洲政府因安全警讯推迟发布预算更新 美国驻悉尼领事馆疏散

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透悉尼12月15日 - 澳洲政府周一表示，由于悉尼发出安全警讯，政府推迟发布年中预算更新。悉尼中央商务区一座咖啡馆发生人质劫持事件。
澳洲国库部长霍基原本应该在0130GMT发布年中经济与财政检讨报告，包括最新的赤字与支出计划。
澳洲总理艾保德(Tony Abbott)将就人质事件召开记者会。
美国驻悉尼领事馆的一位发言人周一称，已经疏散人员，该领事馆位于发生劫持人质事件的咖啡馆附近。
该领事馆还对在悉尼的美国公民发布紧急警告，敦促他们“保持高度警惕，并采取适当举措加强个人安全。”
该发言人称，领事馆中还留有一些必要的工作人员，其他人都已经被疏散回家。(完)
(编译 张涛/杜明霞；审校 王兴亚/张涛)
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