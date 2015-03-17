澳洲一外汇交易员和一前统计局员工因内幕交易获罪

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透悉尼3月17日 - 澳洲一位法官宣布，一名利用机密经济数据做出数十笔非法交易的澳洲外汇交易员被判入狱七年零三个月，该法官并称这是澳洲最严重的内幕交易案。
澳洲维多利亚州最高法院法官Elizabeth Hollingworth表示，Lukas James Kamay之前担任澳洲国民银行 (NAB.AX)外汇业务副主管，他在2013年8月至2014年5月期间，利用Christopher Russell Hill非法提供的信息，从45笔交易中获利800万澳元(611万美元)。
Kamay和Hill现年分别26岁和25岁，是大学时期的朋友。
Hill此前在澳洲统计局工作，法院裁定，Hill在澳洲就业、建筑许可和资本支出等数据公布前，向Kamay提供手写的这些数据。两人均认罪，Hill被判刑三年零三个月。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。