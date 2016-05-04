（重发）澳洲总理特恩布尔证实一周内将宣布7月2日举行大选

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（重发以修正澳洲总理译名。）
路透墨尔本5月4日 - 澳洲总理特恩布尔周三确认，他将在未来一周内宣布7月2日举行大选，着眼于利用这次预算案公布的机会。本次政府预算以创造就业并刺激经济成长为目标。
保守派政府周二提出的支出计划，实际上将规模翻了一番，打响了此次竞选活动的第一炮。之前特恩布尔表示，他计划利用当前的政治僵局来解散议会。
在最新民调中，于2013年重新掌权的自由党-国家党联盟失去了对反对党工党的领先优势；双方目前势均力敌，但特恩布尔预期自己一方会赢。
“我很有信心地认为，澳洲人民会再给我们一届政府任期，”他在第九频导电视上表示。
“可以预期7月2日将会举行选举，”特恩布尔接受澳大利亚广播公司电台采访时说，并补充称会在“现在到5月11日之间”宣布选举的消息。
澳洲政府公布预算计划的同一天，澳洲央行将指标利率调降至纪录低点1.75%，希望控制本币升值并遏制通缩。
特恩布尔表示，鉴于通胀低于央行目标区间，这是明智之举。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。