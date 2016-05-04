（重发）澳洲总理特恩布尔证实一周内将宣布7月2日举行大选

（重发以修正澳洲总理译名。）

路透墨尔本5月4日 - 澳洲总理特恩布尔周三确认，他将在未来一周内宣布7月2日举行大选，着眼于利用这次预算案公布的机会。本次政府预算以创造就业并刺激经济成长为目标。

保守派政府周二提出的支出计划，实际上将规模翻了一番，打响了此次竞选活动的第一炮。之前特恩布尔表示，他计划利用当前的政治僵局来解散议会。

在最新民调中，于2013年重新掌权的自由党-国家党联盟失去了对反对党工党的领先优势；双方目前势均力敌，但特恩布尔预期自己一方会赢。

“我很有信心地认为，澳洲人民会再给我们一届政府任期，”他在第九频导电视上表示。

“可以预期7月2日将会举行选举，”特恩布尔接受澳大利亚广播公司电台采访时说，并补充称会在“现在到5月11日之间”宣布选举的消息。

澳洲政府公布预算计划的同一天，澳洲央行将指标利率调降至纪录低点1.75%，希望控制本币升值并遏制通缩。

特恩布尔表示，鉴于通胀低于央行目标区间，这是明智之举。(完)