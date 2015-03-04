澳洲央行公布利率决定前片刻澳元即开始上涨 监管机构进行调查

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透悉尼3月4日 - 澳洲央行周三表示，上日央行宣布利率决定前不久，澳元出现不寻常的上涨，澳洲市场监管机构将对此进行调查。
周二澳洲央行决定维持利率不变，有些出人意料之外，让那些原本预期央行会降息的投资者措手不及。在利率决议公布的半分多钟前，澳元即开始涨势。
这引发有关货币政策决议走漏风声的说法，但澳洲央行表示，已确认利率决议是按预定时间在0330GMT“准时”发布，且符合“正常程序”。
澳洲央行发言人对路透表示，澳洲证券与投资委员会(ASIC)已知悉这件事，正在进行调查。(完)
(编译 李爽 审校 张若琪)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)