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国际财经 | 2015年 3月 4日 星期三 12:00 BJT

澳洲央行公布利率决定前片刻澳元即开始上涨 监管机构进行调查

路透悉尼3月4日 - 澳洲央行周三表示，上日央行宣布利率决定前不久，澳元出现不寻常的上涨，澳洲市场监管机构将对此进行调查。

周二澳洲央行决定维持利率不变，有些出人意料之外，让那些原本预期央行会降息的投资者措手不及。在利率决议公布的半分多钟前，澳元即开始涨势。

这引发有关货币政策决议走漏风声的说法，但澳洲央行表示，已确认利率决议是按预定时间在0330GMT“准时”发布，且符合“正常程序”。

澳洲央行发言人对路透表示，澳洲证券与投资委员会(ASIC)已知悉这件事，正在进行调查。(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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