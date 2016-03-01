澳洲央行一反全球宽松趋势 连续第10个月维持利率不变

路透悉尼3月1日 - 澳洲央行不为全球的不利形势所动，周二决定连续第10个月维持指标利率不变；尽管意外疲弱的数据暗示，去年底国内经济遭遇逆风。

虽然从中国到日本多家央行准备推出更多刺激政策，但澳洲央行在3月会议上仍宣布维持利率在2%不变。

尽管放宽政策的可能性依然存在，但声明几乎与之前一成不变，表明央行并不倾向于行动。

“委员会经过判断认为，国内经济继续成长的前景是合理的，”澳洲央行总裁史蒂文斯在简短声明中说。

“如果需要为需求提供支撑的话，持续的低通胀将为宽松政策提供空间。”

路透对40位分析师的调查中，除一位分析师外，其余皆已预测本周央行按兵不动，因此金融市场对实际决议的反应仅限于澳元小升。

史蒂文斯再度点出，央行正在观察就业市场是否会维持强劲力道，以及全球市场剧烈波动是否会造成持续性影响，但并未提出明确看法。

澳洲央行自上次在去年5月宽松政策以来，已展现出明显倾向希望透过澳元贬值达到更多刺激效果。

全球各国央行目前都希望维持本币具有竞争力，相继采取更加积极措施以提振济成长。

日本央行最近甫意外祭出负利率政策；中国人民银行周一调降存准率；欧洲央行也几乎肯定会在下周会议扩大资产购买计划。

结果，澳元兑美元AUD=D4报0.7132美元，仍然远高于1月的低点0.6828。

这就是投资者之所以仍押注至少还有一次降息的理由，银行间利率期货<0#YIB:>预期到8月时利率将为1.75%。

“鉴于澳元汇价益发有可能交投在远高于央行所认为的公允水平，我们认为澳洲央行不会怯步于全球隔拆利率朝向更低甚至负利率的潮流，”野村分析师Andrew Ticehurst说。

“我们仍认为5月可能降息25个基点。”

周二公布的经济数据增添了政策终将宽松的可能。净出口对第四季GDP毫无贡献，分析师原预计期可提振GDP约0.3个百分点。

这使得分析师现预计第四季GDP料将成长约0.4%，此增幅不到第三季的一半。GDP年增率料为2.5%，虽然优于大多数的富有国家，但仍低于澳洲标准。(完)