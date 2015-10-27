焦点：澳洲金矿业并购热潮正渐渐退去--Evolution

图中为正在熔炼加工的液态黄金。 REUTERS/Rick Wilking

路透悉尼10月27日 - 澳洲矿商Evolution Mining(EVN.AX)执行主席Jake Klein称，澳洲金矿业并购潮或正接近尾声，因资产估值提高且企业将重点放到发掘现有资产上。

在Klein的领导下，Evolution帮助带动了澳洲国内数以十亿美元计的并购交易，希望公司在澳洲证券交易所成为一家举足轻重的矿产商。

其它亦展开大举并购的公司还包括Northern Star Resources(NST.AX)以及中国紫金矿业(601899.SS) (2899.HK)澳洲分公司。

根据路透的数据，今年到目前为止，已经宣布的金矿并购交易大约有二十多宗，规模超过17亿美元，而2013年和2014年加起来约22亿美元而已。

在过去四年里，Evolution开发或购买了七座金矿，超越Northern Star成为澳洲第二大金矿商，仅次于Newcrest Mining (NCM.AX)，公司市值为22亿澳元(15.9亿美元)。

“我们现在是顺风顺水，但必须小心别高兴过头，”Klein对路透表示。

Evolution在上一次大手笔收购中，向卢森堡的La Mancha Group International BV以2.3亿澳元买下两座矿山，以5.5亿美元从Barrick Gold (ABX.TO)手中买下一座矿。此后有可能出售的金矿要价已经涨了不少。

“现在的经营性资产当然比一年前贵了很多，”Klein说，“我们目前更侧重于整合现有资产，使之取得成功表现。”

在一波资产购买潮过后，Northern Star也停顿下来转而进行资产运营，称并购策略使其年产出提高至70万盎司，还扩充了未来的生产储备。

Northern Star执行董事Bill Beament称，“我们增加了270万盎司的资源，成本仅为每盎司19澳元。”

Evolution和Northern Starf均从Barrick手中买入澳洲金矿，后者希望透过抛售资产来削减债务。

Barrick在澳洲的唯一资产是Super Pit矿的50%权益，该矿一度是澳洲最大的金矿。

该矿剩下的50%股权为纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)持有。(完)