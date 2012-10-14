节支协议料能在10月18日欧洲峰会前达成--希腊总理

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透雅典10月13日电---希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称,希腊预期在10月18-19日欧盟领导人开会前能与国际贷款人就新的节支计划达成协议,并预期欧盟和国际货币基金组织(IMF)弥合在如何削减希腊债务问题上的分歧.
希腊与欧盟、欧洲央行(ECB)和IMF谈判新的减支和改革行动,以换取下一笔贷款的发放,但谈判耗时比此前预期的更久.希腊称若得不到这笔315亿欧元(408.5亿美元)的贷款,11月末希腊资金将用尽.
萨马拉斯在希腊日报Kathimerini周日版刊登的访问中称,他预计能在欧盟峰会前及时达成协议.
"届时,两件事将有结果,"他称.
"首先,我们将就发放贷款所要求的财政和结构改革完全达成协议,其次,欧洲和IMF极可能克服关於如何确保债务可持续性问题的分歧."(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。