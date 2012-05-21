香港《文汇报》：平衡紧缩与增长 化解欧债危机

（5月21日社评）

G8峰会昨日在戴维营落幕.由於欧债危机日益恶化,欧元区有解体之虞,因而本届峰会全力讨论如何拯救欧洲经济.G8峰会在肯定财政紧缩政策的同时,也顺应希腊及其他一些欧洲民众的要求,认同需要采取刺激经济增长的措施.这对於促使希腊续留欧元区具有积极意义.欧债危机崩盘、欧元区解体,全球都会遭殃,G8更应谋求与新兴国家加强合作,为平衡紧缩与增长化解欧债危机作出努力.

在G8峰会上,法国总统奥朗德、意大利总理蒙蒂支持保增长,德国总理默克尔则要求促改革,双方在峰会期间互不相让.美国总统奥巴马放弃了之前的”中立”政策,支持奥朗德和蒙蒂,提出促进经济增长是当前的迫切任务,并将其列为”戴维营宣言”中最重要的内容.

奥巴马支持蒙蒂和奥朗德,主要是出於大选的考虑.奥巴马不想在11月大选前看到欧元区的经济崩溃,因而要求欧洲经济能在短期内尽量保持稳定增长态势. 但是, 如果欧元区成员国纷纷放弃紧缩政策,转而谋求经济增长,可能会大量印刷欧元、扩大财政赤字,德国作为稳定欧元的核心力量势将蒙受巨大冲击.所以,化解欧债危机需要紧缩财政和维持一定增长的平衡.

目前,整个欧元区都呈现经济低迷、失业率攀升的局面,但欧元区在经济疲软之下采取的刺激政策明显不足.在这样的非常时期,紧缩财政显然不是最好时期.但是,G8峰会未能就欧洲如何在紧缩与增长方式的平衡方面取得重大突破,显示在国际新格局下,若没有新兴国家参与,八国集团难以应对重大经济危机.所以,G8更加应该谋求与新兴国家加强合作,发扬同舟共济、合作共赢的精神,努力促进世界经济增长和金融稳定,为化解欧债危机作出努力.(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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