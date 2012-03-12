节支和油价威胁日内瓦车展 汽车销售恐旺季不旺

* 领先指标预示经济普遍回稳

* 汽车业高管看法悲观,认为"存在巨大的信心危机"

* 税负增加和燃油价格攀升产生影响

路透法兰克福3月9日电---家庭收入下降以及燃油价格攀升可能严重危及稍有起色的经济复苏,这让日内瓦车展上的欧洲汽车业高管找不到欢欣鼓舞的理由.该车展通常标志着春季汽车销售旺季的来临.

领先经济指标已从去年底的低位回升,股市和债市自1月以来也有反弹,促使一些经济分析师上修预估,认为企业活动正走出低谷.

但欧洲消费者要想感受到整体经济的转暖,可能还要等待较长时期,因捉襟见肘的欧洲各国政府向消费者提出合法却无理的要求,希望以此维持其摇摇欲坠的税收基础.

更为雪上加霜的是,欧洲油价创纪录高位,驾车者需要拿出更多钱来加满油箱.

"没有迹象让我们相信,未来六个月情势将有好转,"福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)销售主管Christian Klingler在车展上表示.

"很多欧洲国家政府需要资金,因此1月初以来比利时、西班牙和意大利等国家修订了税法,修改中很善意地将税收负担转嫁给驾车者,而这自然会对购车行为产生影响,"Klingler说.

尽管初步迹象显示好转,但Klingler对欧洲的看法颇为悲观.随着第二季度即将来临,情况尤其值得警醒,因为德国和法国等主要市场的购车者通常在这时最为踊跃.

**较为浅度的衰退**

高盛目前预估欧元区将会出现较为浅度的衰退,承认其低估了欧洲央行三年期贷款及放宽担保品规定对於纾缓银行融资及二线国家主权债市场的威力.

"我们认为2011年第四季所见到的经济活动疲软将会在年後加剧."该公司在上月报告中写道.但事实"暗示并非如此".

在欧洲决策人士建立防火墙的强度看似足以让意大利及西班牙免于受到希腊债务危机最严重的冲击後,德国汽车经销商Paul Ebbinghaus马上注意到其业务所受到的影响.

"11月和12月的新订单真的很凄惨,当时没有人知道未来欧元区还会不会存在."这家在工业城市多特蒙德周边拥有七个展示中心的经销商表示.

"但从1月中旬开始,当欧元区不再登上八点新闻头条後,业务就回升到去年的水准."

LMC Automotive销售预估人士Jonathon Poskitt表示认同,认为银行业流动性改善至少是个正面的开始,尽管欧洲央行刺激经济发展的努力尚未反映至消费者信贷扩张.

"不到数周之前,下滑的风险偏高,而如今事况看起来更为乐观."他说道.我们仍持保守态度,因过去我们对於走出迷雾的期望一再被证明是错的."

韩国汽车制造商现代汽车(005380.KS)尚未深信景气回温,打算降低库存并提前达成市占目标,以防预未来任何潜在危险.

"这是一个新近的现象.我的规划仍是按着1月的计划走,也就是赶快动起来,并超前进度."现代汽车欧洲资深副总裁Allan Rushforth在接受访问时表示.

Ebbinghaus准备好承认德国是罕见的亮点,而对消费者有利并不总是对经销商或汽车制造商有利;Ebbinghaus业务规模为年营收约1亿欧元,全新及二手车销售量约5,000台.

"让我感到担心的是库存偏高.本来打算卖到南欧的车子现在跑到德国,因德国是最後一个还算稳建的市场,而这把价格拉低了."

显而易见的一点是,直接由经销商及制造商进行挂牌的新车数量持续居高不下,而这往往被视为是达成季度销售目标的最後手段.德国汽车贸易协会ZDK估计,这类销售已达其安全值的两倍.

研究机构Markit估算,2月汽车业产出较1月萎缩,成为欧元区22个产业中表现第五差的领域.

公共及民间债务居高不下、节约措施、创纪录的失业情况以及不断下滑的可支配收入等不利因素,导致菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)上周提出警告,称欧洲正处於"紧要关头",即使按最乐观的预估来看,当地车市也可能停滞三年.

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欲浏览欧洲各车厂2011年新车注册数量,请点选:(r.reuters.com/cyz86s)

欲浏览欧洲汽车产业景气循环图表,请点选:(link.reuters.com/tyd96s)

**油价为一大风险因素**

欧洲央行以买进公债及提供无限制三年期贷款的形式推出量化宽松政策,其中有些也可能会带来新的风险.

布兰特原油期货周四突破每桶128美元,创下2008年7月以来新高,由此推动欧元区汽油价格较上年同期上涨9.3%.

汇丰控股全球经济分析师简世勋(Stephen King)上周警告"原油有可能像希腊那样成为新的危机因子."他称油价创欧元问世以来新高"十分奇怪",因放宽货币政策的整体概念在於刺激经济活动及需求.

"但若结果是造成商品价格持续上涨,则将会侵蚀西方民众的实质所得."他说道.

叙利亚暴乱、以色列可能攻击伊朗核设施的疑虑、以及英法对伊朗原油出口下禁令,均带动油价走高.

由於拥有日益增多的富裕亚州买家,大众、戴姆勒(DAIGn.DE)以及宝马(BMWG.DE)等德国汽车制造商受到危机创伤的影响相对较小,而那些仅侧重於欧洲的业者就没有那样自信了.

"我认为消费者不会在短短数周或数月内就变得很乐观."丰田汽车欧洲事业主管Didier Leroy表示,他担心"严重信心危机"将成为市场的长期问题.

"许多人称上半年将会很困难,下半年好转.坦白说...没人能说准会发生何事."(完)

--编译 肖群英/张明钧;审校 郑茵/张荻

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