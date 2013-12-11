澳洲当局为中国兖州煤业完全控股兖煤澳洲扫除障碍

路透墨尔本12月11日 -关于中国兖州煤业(600188.SS)取得其澳洲业务完整控制权一案，澳洲财政部长周三为其扫除障碍，解除了2009年对这家国营公司设定的限制条件。

澳洲国库部长霍基表示，要求兖州煤业持有兖煤澳洲股权从100%降至70%以下的规定已经解除。

兖州煤业目前持有兖煤澳洲78%股权，该公司7月时提议收购兖煤澳洲的少数股权，以实现完全控股，收购行动总值料达2亿澳元(1.83亿美元)。

关于要求兖州煤业在2013年12月底前将其持有的前Felix Resouces煤炭资产经济权益降低至50%以下、以及2014年12月31日前将Syntech Resources及Premier Coal经济权益降至70%以下等条件，霍基也予以解除。(完)

(编译 张明钧; 审校 石冠兰)

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