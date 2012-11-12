阿航A380客机因引擎故障返回悉尼

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透堪培拉11月12日电---阿联酋航空EMIRA.UL一架飞往迪拜的A380客机周日晚被迫返回澳大利亚，因起飞後不久飞机一个引擎发生故障，部分乘客称看到引擎附近有火光冒出。
该航班上有380名乘客，故障发生时刚刚从悉尼起飞20分钟，准备飞往迪拜，当时的飞行高度为10,000英尺。
阿航周一在声明中称，“阿航从悉尼飞往迪拜的EK413航班因引擎故障，11月11日在起飞後不久返航。”
机上乘客称，飞机发生强烈震动，然後他们看到有火光从其中一个引擎中喷出几米远。
阿航随後称，没有明火，但乘客有可能看到了闪光。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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