阿航A380客机因引擎故障返回悉尼

路透堪培拉11月12日电---阿联酋航空EMIRA.UL一架飞往迪拜的A380客机周日晚被迫返回澳大利亚，因起飞後不久飞机一个引擎发生故障，部分乘客称看到引擎附近有火光冒出。

该航班上有380名乘客，故障发生时刚刚从悉尼起飞20分钟，准备飞往迪拜，当时的飞行高度为10,000英尺。

阿航周一在声明中称，“阿航从悉尼飞往迪拜的EK413航班因引擎故障，11月11日在起飞後不久返航。”

机上乘客称，飞机发生强烈震动，然後他们看到有火光从其中一个引擎中喷出几米远。

阿航随後称，没有明火，但乘客有可能看到了闪光。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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