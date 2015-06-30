澳大利亚对外资持有农业土地加强监管

路透悉尼6月29日 （记者 Colin Packham） - 澳大利亚周一收紧规则，要求海外投资者披露所持有的农业土地所有权情况，以加强监管。澳大利亚担忧正在丧失对自身食品安全的控制。

外国人拥有澳大利亚土地已成为棘手问题。官方估计澳大利亚10%的土地为外资所有，但有人担忧实际比例比这要高。

澳大利亚国库部长霍基（Joe Hockey）称，自7月1日起，外国所有人应向澳大利亚税务局披露持有的土地所有权情况。

税务局将收集有关土地位置、面积、所有权规模以及外国投资人国籍的信息。这些信息将录入全国系统，公众可进行查阅。

此举标志着澳大利亚进一步收紧农场所有权的监管规则。今年3月，澳大利亚降低了需要监管机构批准的外国实体购买澳大利亚农业土地的门槛。

外国人购买价值超过1,500万澳元（1,148万美元）的农业土地将需要经过澳大利亚外国投资审查委员会的审批。

此前，只有在外国人购买农业土地价值超过2.4亿澳元时方要求监管机构批准。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。