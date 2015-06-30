澳大利亚对外资持有农业土地加强监管

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透悉尼6月29日 （记者 Colin Packham） - 澳大利亚周一收紧规则，要求海外投资者披露所持有的农业土地所有权情况，以加强监管。澳大利亚担忧正在丧失对自身食品安全的控制。
外国人拥有澳大利亚土地已成为棘手问题。官方估计澳大利亚10%的土地为外资所有，但有人担忧实际比例比这要高。
澳大利亚国库部长霍基（Joe Hockey）称，自7月1日起，外国所有人应向澳大利亚税务局披露持有的土地所有权情况。
税务局将收集有关土地位置、面积、所有权规模以及外国投资人国籍的信息。这些信息将录入全国系统，公众可进行查阅。
此举标志着澳大利亚进一步收紧农场所有权的监管规则。今年3月，澳大利亚降低了需要监管机构批准的外国实体购买澳大利亚农业土地的门槛。
外国人购买价值超过1,500万澳元（1,148万美元）的农业土地将需要经过澳大利亚外国投资审查委员会的审批。
此前，只有在外国人购买农业土地价值超过2.4亿澳元时方要求监管机构批准。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。