澳大利亚对外资持有农业土地加强监管

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼6月29日 （记者 Colin Packham） - 澳大利亚周一收紧规则，要求海外投资者披露所持有的农业土地所有权情况，以加强监管。澳大利亚担忧正在丧失对自身食品安全的控制。
外国人拥有澳大利亚土地已成为棘手问题。官方估计澳大利亚10%的土地为外资所有，但有人担忧实际比例比这要高。
澳大利亚国库部长霍基（Joe Hockey）称，自7月1日起，外国所有人应向澳大利亚税务局披露持有的土地所有权情况。
税务局将收集有关土地位置、面积、所有权规模以及外国投资人国籍的信息。这些信息将录入全国系统，公众可进行查阅。
此举标志着澳大利亚进一步收紧农场所有权的监管规则。今年3月，澳大利亚降低了需要监管机构批准的外国实体购买澳大利亚农业土地的门槛。
外国人购买价值超过1,500万澳元（1,148万美元）的农业土地将需要经过澳大利亚外国投资审查委员会的审批。
此前，只有在外国人购买农业土地价值超过2.4亿澳元时方要求监管机构批准。(完)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1