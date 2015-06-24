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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 24日 星期三 15:27 BJT

澳洲将向亚投行出资9.3亿澳元 成为该行第六大股东

澳洲政府周三表示，将在五年时间内向中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)出资9.3亿澳元(7.19亿美元)，从而成为亚投行的第六大股东。包括英国、法国和伊朗在内的57个国家成为了亚投行的意向创始成员国。亚投行旨在支持亚洲在交通、能源、电信和其他基础设施方面的投资。路透

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