中澳达成新的航空服务协议，允许增加往返航班

(本文由路透中文网编译提供)

路透珀斯1月24日 - 中国和澳大利亚达成一项新的航空服务协议，允许增加往返两国间的航班数量，这将为增开新航线铺平道路。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国，也是其最具价值的游客来源国，上个财年赴澳大利亚的中国游客接近80万人，相关支出达到50亿澳元（40亿美元）左右。

澳大利亚周五宣布了上述协议。根据协议，两国航空公司每周往返两国主要城市的航班座位从即日起增加4,000个至当前的座位数量上限。

协议还称，在接下来两年，两国航空公司每周往返航班的座位将分阶段再增加7,000个座位。

“去年中国出境游旅客达到1亿人次，到2020年将会增长一倍至2亿人次左右，”澳大利亚贸易及投资部部长Andrew Robb称。

“在接下来的两年，将从中国前往澳大利亚的航空能力提高两倍，能确保我们为抓住这一增长机遇做好准备，”Robb在声明中称。（完）