醉酒乘客妄闯驾驶舱 引发维珍澳洲航空客机被劫警报（更新版）

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透雅加达4月25日 -印尼一名交通官员称，维珍澳洲航空(VAH.AX)一架飞往巴厘岛的航班机长周五报告称有人试图劫机，因一名旅客试图进入驾驶舱。
维珍澳洲航空一名官员表示，飞机上并未出现试图劫机的行为，但一名喝醉的乘客试图进入驾驶舱，引发“飞行紧急情况”。
印尼空军发言人称，所有乘客都毫发无损，在巴厘岛登巴萨被带离飞机。
印尼美都电视台（Metro TV）稍早引述印尼空军发言人的话称，该航班被劫持。
印尼电视台援引警方报道称，试图进入驾驶舱的乘客在飞机着陆后即被逮捕。
维珍澳洲航空是澳洲第二大航空公司。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。