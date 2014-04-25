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时事要闻 | 2014年 4月 25日 星期五 16:52 BJT

醉酒乘客妄闯驾驶舱 引发维珍澳洲航空客机被劫警报（更新版）

路透雅加达4月25日 -印尼一名交通官员称，维珍澳洲航空(VAH.AX)一架飞往巴厘岛的航班机长周五报告称有人试图劫机，因一名旅客试图进入驾驶舱。

维珍澳洲航空一名官员表示，飞机上并未出现试图劫机的行为，但一名喝醉的乘客试图进入驾驶舱，引发“飞行紧急情况”。

印尼空军发言人称，所有乘客都毫发无损，在巴厘岛登巴萨被带离飞机。

印尼美都电视台（Metro TV）稍早引述印尼空军发言人的话称，该航班被劫持。

印尼电视台援引警方报道称，试图进入驾驶舱的乘客在飞机着陆后即被逮捕。

维珍澳洲航空是澳洲第二大航空公司。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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