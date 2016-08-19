澳洲四大银行在美国遭遇集体诉讼 被控操纵利率

路透悉尼8月18日 - 澳洲最大的四家银行周四表示，和全球其它13家银行一道受到美国投资基金的起诉，罪名是操纵指标利率。但四家银行否认这一指控，并誓言提出抗辩。

与此同时，澳洲监管机构对于此事的庭审正在进行当中，当前环境下，全球监管机构对于市场操纵行为的审查日益严格。近期的多项调查已经查处了一些全球性大银行，并产生巨额罚款。

本桩诉讼案中被告包括澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)、澳新银行(ANZ)(ANZ.AX), 澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)(WBC.AX)和澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)。两家美国投资基金和一位衍生品交易员提出集体诉讼，已于8月16日提交至纽约南区美国地方法院。

根据路透从一家银行了解到的文件内容，诉讼的核心是，这些银行通过将指标银行票据互换参考利率(BBSW)设定在对其交易账簿有利的水准，非法获利数亿美元。

澳洲最大银行--澳洲国民银行(NAB)在声明中称，不赞同这些指控；同时澳洲第四大银行--澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示，将针对这项法律行动竭力辩护。

澳洲第三大银行--西太平洋银行称已注意到提起的这项集体诉讼，但尚未正式采取任何行动。“西太平洋银行否认这项诉讼提出的指控，如果诉讼程序展开，将就这些指控极力辩护。”

这三家银行均面临澳洲证券和投资委员会(ASIC)对其操纵该指标利率的指控，且全都否认该指控。

澳洲第二大银行--澳洲联邦银行(CBA)发言人称，该行将为在美国法院提起的那宗诉讼进行辩护。

BBSW是澳洲金融市场为房屋贷款、信用卡和其它金融产品定价时使用的主要利率指标。(完)