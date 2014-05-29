企业并购：澳洲监管机构同意宝钢与Aurizon联手收购Aquila

路透悉尼5月29日 - 中国宝钢 和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings 周四表示，以10亿美元收购澳洲勘探公司Aquila Resources 的计划清除了一道关键的监管障碍。

澳洲外资投资审核局(FIRB)的许可，使宝钢和Aurizon朝获取自己铁矿石的目标迈近一步。这意味着他们对主要铁矿石供应商淡水河谷 、力拓 和必和必拓 的依赖将会降低。

宝钢和Aurizon在联合声明中表示，他们均收到FIRB的信函称不反对该交易。这两家公司还表示，不存在来自中方的监管障碍。

FIRB的放行，意味着交易附带的条件减少。他们说，目前只需要50%的股东同意就可以进行。

宝钢和Aurizon表示，很快会向Aquila股东发出公开收购书。

Aquila股价表现稳定，0514GMT时报3.51澳元，高于3.40澳元的收购报价。Aurizon股价下跌4%，至4.90澳元。(完)