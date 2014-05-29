企业并购：澳洲监管机构同意宝钢与Aurizon联手收购Aquila

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透悉尼5月29日 - 中国宝钢 和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings 周四表示，以10亿美元收购澳洲勘探公司Aquila Resources 的计划清除了一道关键的监管障碍。
澳洲外资投资审核局(FIRB)的许可，使宝钢和Aurizon朝获取自己铁矿石的目标迈近一步。这意味着他们对主要铁矿石供应商淡水河谷 、力拓 和必和必拓 的依赖将会降低。
宝钢和Aurizon在联合声明中表示，他们均收到FIRB的信函称不反对该交易。这两家公司还表示，不存在来自中方的监管障碍。
FIRB的放行，意味着交易附带的条件减少。他们说，目前只需要50%的股东同意就可以进行。
宝钢和Aurizon表示，很快会向Aquila股东发出公开收购书。
Aquila股价表现稳定，0514GMT时报3.51澳元，高于3.40澳元的收购报价。Aurizon股价下跌4%，至4.90澳元。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。