阿桑奇竞选澳洲议员恐竹篮打水

路透堪培拉3月27日电---澳大利亚参议员身份对维基解密创始人阿桑奇在英国和瑞典的官司没有任何保护作用，也无助於因泄漏的美国外交密电可能引发的法律诉讼。

阿桑奇希望竞选澳大利亚参议院议员，并在周二接受《悉尼先驱晨报》(Sydney Morning Herald)时表示，他会利用议会的保护，获得言论自由，并打破法院的禁令。

澳大利亚参议院前工作人员埃文斯（Harry Evans）对路透表示：“这不像他想得那麽简单。”埃文斯被认为是议会特权和保护方面的专家。

阿桑奇目前在英国被软禁，他被控性侵犯罪，但他反对被引渡回瑞典。他否认自己有任何不当行为。

参议员的任何法律保护都不适用於阿桑奇当选议员之前或议会之外的行为。这也意味着参议员身份不会对其提供实质性的法律保护。

埃文斯表示：“只有他在议会内的言论受到保护。在普通的刑事案件中，参议员并无豁免权。””（完）编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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