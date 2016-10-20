Ausgrid将被售予澳洲养老基金 此前中资企业被拒--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼10月20日 - 一名熟知情况的消息人士周四对路透称，澳洲的一个州政府已同意将澳洲最大电网Ausgrid的多数股权出售给该国两家养老基金。
《澳洲金融评论报》报导，IFM Investors和AustralianSuper已出价约100亿澳元(77亿美元)求购Ausgrid。IFM Investors代表29家国内养老基金进行投资。
该消息人士称，预计这笔交易将于周四晚些时候正式宣布。
澳洲联邦政府上月阻挠将Ausgrid出售给中国国家电网和香港上市公司长江基建，理由是国家安全方面的顾虑。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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