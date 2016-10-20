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国际财经 | 2016年 10月 20日 星期四 10:48 BJT

Ausgrid将被售予澳洲养老基金 此前中资企业被拒--消息

路透悉尼10月20日 - 一名熟知情况的消息人士周四对路透称，澳洲的一个州政府已同意将澳洲最大电网Ausgrid的多数股权出售给该国两家养老基金。

《澳洲金融评论报》报导，IFM Investors和AustralianSuper已出价约100亿澳元(77亿美元)求购Ausgrid。IFM Investors代表29家国内养老基金进行投资。

该消息人士称，预计这笔交易将于周四晚些时候正式宣布。

澳洲联邦政府上月阻挠将Ausgrid出售给中国国家电网和香港上市公司长江基建，理由是国家安全方面的顾虑。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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