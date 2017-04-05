澳洲银行业监管机构称必要时采取更多行动为楼市降温

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透悉尼4月5日 - 澳洲银行业监管机构周三表示，当局能够并且将在必要时采取进一步行动，以阻止该国火热的房地产市场出现由举债助长的泡沫。
澳洲审慎监管局(APRA)负责人Wayne Byres表示，上周宣布的措施旨在促进审慎借贷行为，并不是为了影响房价。
根据房地产咨询机构Core Logic，悉尼房价的年增速达到近20%，自2008年以来已经翻番还多；墨尔本房价增速接近16%。
“最新举措是对当前市场状况的策略性反应--随着市况的变化，我们能够并将增加或取消一些措施，”Byres在悉尼一次行业会议上表示。
澳洲央行总裁洛威周二表示，监管机构准备好针对失控的房价采取更为严苛的手段，不过解决供给面问题对于让市场降温将大有帮助。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。