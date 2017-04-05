澳洲银行业监管机构称必要时采取更多行动为楼市降温

路透悉尼4月5日 - 澳洲银行业监管机构周三表示，当局能够并且将在必要时采取进一步行动，以阻止该国火热的房地产市场出现由举债助长的泡沫。

澳洲审慎监管局(APRA)负责人Wayne Byres表示，上周宣布的措施旨在促进审慎借贷行为，并不是为了影响房价。

根据房地产咨询机构Core Logic，悉尼房价的年增速达到近20%，自2008年以来已经翻番还多；墨尔本房价增速接近16%。

“最新举措是对当前市场状况的策略性反应--随着市况的变化，我们能够并将增加或取消一些措施，”Byres在悉尼一次行业会议上表示。

澳洲央行总裁洛威周二表示，监管机构准备好针对失控的房价采取更为严苛的手段，不过解决供给面问题对于让市场降温将大有帮助。(完)