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国际财经 | 2016年 8月 4日 星期四 14:27 BJT

澳洲总理称将要求银行高管每年前往参议院接受质询

路透悉尼8月4日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)表示，将会让该国最大银行每年前往参议院经济委员会，对各自业务进行详细的解释。政府目前正面临对银行系统进行全面调查的呼吁。

特恩布尔周三严厉批评本国银行业，因后者拒绝将本周央行降息25个基点传递下去，他要求银行高管接受公众质询，并对此做出解释。

“我们现在要做的是使定期的解释和披露制度化。因此，如果你是一位在参议院经济委员会接受质询的银行执行长，这将成为你每年定期计划的一部分。你至少要每年出席一次，”特恩布尔说。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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