澳洲总理称将要求银行高管每年前往参议院接受质询

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透悉尼8月4日 - 澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)表示，将会让该国最大银行每年前往参议院经济委员会，对各自业务进行详细的解释。政府目前正面临对银行系统进行全面调查的呼吁。
特恩布尔周三严厉批评本国银行业，因后者拒绝将本周央行降息25个基点传递下去，他要求银行高管接受公众质询，并对此做出解释。
“我们现在要做的是使定期的解释和披露制度化。因此，如果你是一位在参议院经济委员会接受质询的银行执行长，这将成为你每年定期计划的一部分。你至少要每年出席一次，”特恩布尔说。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。