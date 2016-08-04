澳洲总理称将要求银行高管每年前往参议院接受质询

特恩布尔周三严厉批评本国银行业，因后者拒绝将本周央行降息25个基点传递下去，他要求银行高管接受公众质询，并对此做出解释。

“我们现在要做的是使定期的解释和披露制度化。因此，如果你是一位在参议院经济委员会接受质询的银行执行长，这将成为你每年定期计划的一部分。你至少要每年出席一次，”特恩布尔说。(完)