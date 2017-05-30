澳洲金融：政府将46亿美元银行税首批缴付日期延后三个月

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼5月30日 - 根据周二公布的立法提案，澳洲政府已将62亿澳元(46亿美元)银行税的首批缴付日期延后三个月，并将银行的部分负债排除于征税范围之外。
这项立法并未设下任何落日条款。由于政府课征这项银行税的理由，是基于协助联邦预算到2020/21财年时重回盈余所需，银行业者曾要求设立课税的落日条款。
这项针对银行负债课征6个基点的银行税，计划未来四年从澳洲前五大银行每年课得约15亿澳元税收。五大银行分别为澳洲联邦银行(CBA)、西太平洋银行、澳新银行、澳洲国民银行及麦格理集团。
“这是银行业对澳洲社会的一项公平贡献，有助达成长期平衡的预算，”澳洲财长莫里森(Scott Morrison)周二对国会发表演说时表示。
首批税款的涵盖范围为截至12月底的半年期间，现在缴税日期订于3月，以给予银行业者一段过渡期。银行业者已表示，这笔税项的成本将由银行客户及股东承担。
澳洲银行业者协会负责人Anna Bligh表示，对于当局将衍生品以及停泊在央行的资金排除在外这一让步举措，银行业表示欢迎，但他们仍认为这项税“设计得很差”。
“需要进一步考虑一个‘日落条款’，将这项税的期限限制到预算修复工作完成之际，”她告诉记者。
自5月9日该项税赋宣布以来，澳股S&P/ASX 200金融股指数已经下跌4.8%，该指数涵盖了主要银行并且在澳洲指标股指中占有31%的权重。同期的澳洲指标股指S&P/ASX 200指数下跌2%。
周二澳洲五大银行股价均收涨。(完) (编译 蔡美珍/李春喜; 审校 郑茵/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为