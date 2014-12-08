更新版 1-澳洲金融：澳洲大型银行或需增持420亿美元资本以防御风险

信用评级机构惠誉上个月在报告中估计，在最极端的情况下，澳洲前四大银行可能面临至多530亿澳元(441亿美元)的资本缺口。

虽然这个数字很大，但惠誉表示，通过内部资本积累，这些银行“有很好的条件”完成额外资本缓冲要求。

澳洲前四大银行--澳洲联邦银行(CBA) 、西太平洋银行 、澳新(澳盛/ANZ)银行 以及澳洲国民银行 主宰着当地金融产业，合计市占率超过八成，令人担心这些银行“大到不能倒”。

Murray在报告中称，如果受到诸如海外银行业者在全球危机期间遭受的冲击，而又没有增加资本，那么主要银行将会破产。

Murray还建议取消针对主要银行的所谓抵押贷款风险加权--这种加权措施可能会损及获利能力，或者推高房贷利率。(完) (编译 洪曦/许娜；审校 朱晓军/张若琪)