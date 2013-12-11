中国需求增加料推动澳洲牛肉出口达纪录高位

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透悉尼12月10日(记者 Colin Packham) -澳大利亚的牛肉出口料将在2013/14年度增加7%，达到创纪录高点，以满足亚洲富裕人口的需求，并强化澳大利亚作为中国头号牛肉供应国的地位。
澳大利亚下个年度可能会出现牛肉产量下降的现象，因干旱和农民重建牛群致使澳大利亚的活牛数量降至四年低点。澳大利亚是世界上第三大牛肉出口国。
澳大利亚农业、资源经济及科技局(ABARES)预计，该年度的牛肉出口将达到108.5万吨，较一年前增加7%。
中国需求的增加将推动澳大利亚牛肉出口增长。中国对澳大利亚牛肉的需求料较一年前跳增74%。
ABARES表示，中国该年度将消费16万吨牛肉和小牛肉，成为澳大利亚牛肉的第三大消费国。
ABARES首席大宗商品分析师JammiePenm对路透表示：“我们的牛肉出口一直非常强劲，特别是对新兴市场。中国从澳大利亚进口的牛肉数量大幅增加。”
尽管中国对澳大利亚牛肉的需求预计将继续增加，但澳大利亚的牛肉出口或会下滑，因该国的牛群数量在2014年年底将降至四年低点，并取决于该国主要牛肉出口州的气候条件。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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