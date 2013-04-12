澳洲“全球最佳工作”吸引数万人应聘

路透悉尼4月11日（记者 Michael Sin） - 澳大利亚招聘六个“全球最佳工作”职位，吸引了来自世界各地的四万余名应聘者，该国旅游部门官员将候选人名单缩小至18人的筛选工作将异常艰巨。

这些为期六个月的工作包括“内陆探险家”、“首席幽默家”等职位，在周三申请结束前，已吸引了来自近200个国家逾33万人的初步兴趣。

这些工作的报酬为10万澳元（10.54万美元），应聘者需提交一段30秒的视频，来阐述为何胜任工作的理由。

这项活动是基于2009年澳大利亚昆士兰州当局为全球闻名的大堡礁（Great Barrier Reef）招聘管理员而衍生的，那次招聘吸引了近3.5万人应聘，最终赢得该职位的是英国人Ben Southall。

18名最后入选者将飞往澳大利亚参加面试，最终结果将于6月21日宣布。应聘者名单中，申请应聘这些职位的美国人最多，其次是英国人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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