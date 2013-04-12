澳洲“全球最佳工作”吸引数万人应聘

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透悉尼4月11日（记者 Michael Sin） - 澳大利亚招聘六个“全球最佳工作”职位，吸引了来自世界各地的四万余名应聘者，该国旅游部门官员将候选人名单缩小至18人的筛选工作将异常艰巨。
这些为期六个月的工作包括“内陆探险家”、“首席幽默家”等职位，在周三申请结束前，已吸引了来自近200个国家逾33万人的初步兴趣。
这些工作的报酬为10万澳元（10.54万美元），应聘者需提交一段30秒的视频，来阐述为何胜任工作的理由。
这项活动是基于2009年澳大利亚昆士兰州当局为全球闻名的大堡礁（Great Barrier Reef）招聘管理员而衍生的，那次招聘吸引了近3.5万人应聘，最终赢得该职位的是英国人Ben Southall。
18名最后入选者将飞往澳大利亚参加面试，最终结果将于6月21日宣布。应聘者名单中，申请应聘这些职位的美国人最多，其次是英国人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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