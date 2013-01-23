版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 10:16 BJT

澳洲个股: 必和必拓12月当季铁矿石产量较上年同期增长3%

路透悉尼1月23日 - 全球最大矿商--澳洲必和必拓 公布其季度铁矿石产量较上年同期增长3%,因公司全速跟进中国钢铁企业需求.该数据略低于分析师预期.

必和必拓截止12月31日当季铁矿石产量增至4,220万吨,去年同期为4,110万吨.

分析师此前依据Hedland港港务局出货数据,认为必和必拓12月当季铁矿石产量在4,500万吨至4,900万吨之间.

该公司西澳铁矿石业务半年度产出达到8,196万吨,较去年同期增长2%.公司并重申其2013会计年度铁矿石产量预估为1.83亿吨.

此外,必和必拓表示,旗下的智利Escondida铜矿2013会计年度铜产量可望增加20%.

必和必拓12月当季镍和铝产量表现迥异.铝产量较上年同期上升23%,镍产量则下跌10%.此前分析师预测该公司镍铝业务在未来两季可能面临巨额资产减记,因市场状况恶化且供给过剩.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐