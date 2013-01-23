澳洲个股: 必和必拓12月当季铁矿石产量较上年同期增长3%

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透悉尼1月23日 - 全球最大矿商--澳洲必和必拓 公布其季度铁矿石产量较上年同期增长3%,因公司全速跟进中国钢铁企业需求.该数据略低于分析师预期.
必和必拓截止12月31日当季铁矿石产量增至4,220万吨,去年同期为4,110万吨.
分析师此前依据Hedland港港务局出货数据,认为必和必拓12月当季铁矿石产量在4,500万吨至4,900万吨之间.
该公司西澳铁矿石业务半年度产出达到8,196万吨,较去年同期增长2%.公司并重申其2013会计年度铁矿石产量预估为1.83亿吨.
此外,必和必拓表示,旗下的智利Escondida铜矿2013会计年度铜产量可望增加20%.
必和必拓12月当季镍和铝产量表现迥异.铝产量较上年同期上升23%,镍产量则下跌10%.此前分析师预测该公司镍铝业务在未来两季可能面临巨额资产减记,因市场状况恶化且供给过剩.(完)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)