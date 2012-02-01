澳大利亚扑杀鸭子 遏制禽流感爆发

美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。
路透悉尼2月1日电---澳大利亚周三开始对2.4万只鸭子进行扑杀，希望扼杀禽流感的爆发。日本已经禁止进口澳大利亚家禽产品，其他一些亚洲国家也开始设限。
澳大利亚鸡肉基金会(Australian Chicken Foundation)执行董事Andreas Dubs表示，当检测对低致病性禽流感病毒呈阳性反应後，这些鸭子遭到扑杀。
澳大利亚农林渔业部表示，此次禽流感爆发不会造成类似致命性H5N1型禽流感病毒那样的健康担忧。H5N1型高致病性禽流感病毒在1997年首次于香港发现，随後柬埔寨、中国大陆、埃及、印度、印尼和伊朗开始扑杀鸡鸭等家禽。
农林渔业部网站的声明称，目前并不存在食品安全问题。
声明称：“它对人体健康造成的风险微乎其微。澳大利亚的野生禽类有时会被检测出低致病性禽流感。这并非异常情况。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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