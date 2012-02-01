澳大利亚扑杀鸭子 遏制禽流感爆发

美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性

路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。