澳洲企业家自称比特币创始人

路透悉尼/伦敦5月2日 （记者 Byron Kaye/Jemima Kelly） - 澳大利亚科技企业家克雷格·莱特（Craig Wright）周一宣称自己是比特币的创始人，但对于他是否真的是化名“中本聪”（Satoshi Nakamoto）的神秘人物，专家们还存在意见分歧。

2008年，一个自称“中本聪”的人发表了一篇论文，论述了对比特币的构想。比特币于2009年推出。

此后比特币成为全球最常用的虚拟货币，引起银行、投机者、罪犯和监管者的兴趣。

全球比特币目前总值70亿美元。周一莱格消息传出后，比特币价格从约455美元跌至440美元下方，而后又略微回升。

一些评论人士暗示，比特币的创始人或可帮助解决比特币软件开发商之间的激烈争议，而这种争议威胁比特币的未来。

但莱特接受英国广播公司（BBC）采访时未提及这些争议，并且由于比特币是开源的，不会被被任何人控制，因此还不清楚他是否能够影响到开发比特币的方式。

“我是比特币主要创始人，有其他人帮助了我。”目前居住在伦敦的莱特对BBC表示，“一些人会相信，一些人不会。说真的，对此我并不在乎。”（完）