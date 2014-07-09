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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:08 BJT

企业并购：宝钢资源与合作伙伴持股超过90%后，将强制收购Aquila

路透悉尼7月9日 - 中国钢铁巨头宝钢资源和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings 周三表示，在它们的联合持股增至90%以上后，将对Aquila Resources 进行强制收购。

它们在联合声明中建议股东“尽快”接受报价。报价截止日期是7月25日。

Aquila上月建议股东接受由宝钢资源牵头的收购，但意外拒绝了另一个更高的收购报价。宝钢资源牵头的竞购方开出的报价对Aquila的估值为13亿美元。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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