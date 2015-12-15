澳洲财政：预算赤字料进一步扩大，受大宗商品价格重挫拖累

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透悉尼12月15日 - 澳洲政府周二表示，预计截至6月的一年，预算赤字将扩大至374亿澳元(约合271.3亿美元)，因主要资源出口品价格下跌导致税收收入出现缺口。
澳洲财长莫里森(Scott Morrison)预计，2016/17年度预算赤字将为337亿澳元。
在5月预算中，澳洲曾预计2015/16年度和2016/17年度预算赤字分别为351亿澳元和258亿澳元。
该数据成为澳洲总理滕博尔(Malcolm Turnbull)面临的首个重大金融障碍。
大宗商品价格骤跌，把澳洲政府的金库砸开了一个大洞，不过分析师并不担心这种糟糕表现会威胁澳洲AAA的信用评级。
澳洲预计，净债务与国内生产总值(GDP)之比将在2018年6月达到峰值18.5%，随后逐步下滑，今年失业率将达到6%的高位。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选