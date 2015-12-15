澳洲财政：预算赤字料进一步扩大，受大宗商品价格重挫拖累

路透悉尼12月15日 - 澳洲政府周二表示，预计截至6月的一年，预算赤字将扩大至374亿澳元(约合271.3亿美元)，因主要资源出口品价格下跌导致税收收入出现缺口。

澳洲财长莫里森(Scott Morrison)预计，2016/17年度预算赤字将为337亿澳元。

在5月预算中，澳洲曾预计2015/16年度和2016/17年度预算赤字分别为351亿澳元和258亿澳元。

该数据成为澳洲总理滕博尔(Malcolm Turnbull)面临的首个重大金融障碍。

大宗商品价格骤跌，把澳洲政府的金库砸开了一个大洞，不过分析师并不担心这种糟糕表现会威胁澳洲AAA的信用评级。

澳洲预计，净债务与国内生产总值(GDP)之比将在2018年6月达到峰值18.5%，随后逐步下滑，今年失业率将达到6%的高位。(完)