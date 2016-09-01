焦点：澳洲高楼公寓建筑热潮打压租金回报率 加剧通胀放缓困境

焦点：特朗普时代即将开启 各路精英汇聚达沃斯力争找到应对之法
路透瑞士达沃斯1月15日 - 目前全球经济形势比以往数年都要好。股市上涨、油价回升、且中国经济急剧放缓的风险也有所缓解。就在一年之前，中国经济放缓还是全球主要的担忧因素之一。
路透悉尼9月1日 - 澳洲成功地利用处于历史性低位的借款成本激发了住宅兴建热潮，帮助经济度过了全球矿业衰落的艰难时光。
然而，大举兴建新楼也把租金回报率打压到了纪录低位，并导致疲弱的通胀率面临更大的下行压力。通胀疲弱趋势令人担忧，降息原本应该能使其缓解。
租金是带动今年通胀明显放缓的最大单一因素。通胀放缓促使澳洲央行不得不把利率进一步降至1.5%的纪录低位，结果对于热络的房市无异于火上浇油。
“这很讽刺。他们降息是为了增加房屋供应，但却严重拖低了通胀，”瑞银集团(UBS)的分析师George Tharenou表示。
鉴于瑞银集团目前认为建筑业景气要到2018年才会触顶，因此拖累通胀的时间恐将拉长，同时似乎也成为扩大宽松的理由。
“但这有其限制。宽松政策只会进一步推低通胀，”Tharenou表示，“在房市活动对国内生产总值(GDP)成长做出贡献的情形下，经济已经不需要更多降息。”
澳洲2015年时有19万栋新屋完工，较10年前增长20%。房屋开工年率已经跳升至22.9万户，远高于基本需求估值。
7月新屋建筑许可上扬逾11%，由公寓跳增23%所带动。
今年第一季住宅建筑对GDP成长率的直接贡献达0.4个百分点，同时在新屋装修支出的提振下，第一季经济整体成长率达3.1%。
**资本回归**
新屋供应大增导致空置率明显上升。澳洲投资者买房通常是出于资本升值而非租金回报的考虑，鉴于悉尼房价过去四年上涨了约60%，这一点不难理解。
另一个好处是，购房出租的投资者能获得负扣税(negative gearing)。这使他们能用其他收入来抵消租金损失，此外持有超过一年的房屋还可以获得资本利得税的扣减。
这导致大量房屋涌入租赁市场，房租收益跌至纪录低点。房租是消费者物价指数(CPI)的主要成分，因此这种情况对物价有重要的影响。
房租约占CPI的7%，权重超过了医疗或教育。在澳洲央行关注的核心CPI，其权重甚至达到了10%。
6月房租仅同比上涨了0.7%，为1990年代初期衰退以来的最低涨幅，并远低于2008年的逾8%。
这是6月CPI通胀年增率大跌至17年低点1.0%的主要原因，核心通胀率则处于纪录低位1.5%。
这两个数据均低于澳洲央行2-3%的目标区间，直接导致5月和8月央行降息。
即使在降息后，澳洲央行也承认直到2018年底，通胀率可能不会触及这目标区间的低端，而外界认为房屋租金是罪魁祸首。
“公寓供应量大幅增加可能将进一步打压租金增长，所以澳洲央行将发现短期内很难让通胀率回到目标区间，”澳洲国民银行(NAB)分析师Tapas Strickland称。
“有意思的是，通过一再降息以寻求快速回归至通胀目标区间，这么做可能适得其反，因为在市场担心公寓供应过剩时，降息可能鼓励了更多住宅流向市场。”(完)
(编译 张涛/张明钧/张荻/于春红; 审校 蔡美珍/王兴亚/汪红英/艾茂林)
路透瑞士达沃斯1月15日 - 目前全球经济形势比以往数年都要好。股市上涨、油价回升、且中国经济急剧放缓的风险也有所缓解。就在一年之前，中国经济放缓还是全球主要的担忧因素之一。
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透雅加达1月13日 - 印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。