香港大亨冯永祥拟斥资38亿美元在澳大利亚建赌场

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼/香港8月2日 - 香港大亨冯永祥(Tony Fung)提出在澳大利亚凯恩斯市投资42亿澳元(37.5美元)建设赌场和度假中心的计划。此举将加速澳大利亚博彩和旅游市场的竞争。

澳大利亚昆士兰州政府周五表示，冯永祥的赌场项目8月1日被宣布为“合作项目”。这是政府批准程序的第一步。

昆士兰州政府发言人称：“该项目被宣布为一项合作项目是因为其规模和复杂性。这是审批流程中综合评估的第一步。提议者必须准备一份环境影响声明。”

冯永祥计划在凯恩斯以北13公里处开发一个综合度假胜地，其中包括一个“国际级”赌场、世界最大的水族馆之一，以及一个可容纳2.5万人左右的体育场。

计划中的赌场主要为迎接富裕的中国游客，内设750张赌桌和1,500台机器，比澳大利亚富翁柏克(james packer)在墨尔本的皇冠赌场(Crown Casino)略大。

澳大利亚一直在修建大型赌场和其他旅游设施吸引高端亚洲消费者，以抗衡澳门和菲律宾等博彩胜地。（完）