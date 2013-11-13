香港富豪拟收购澳洲大堡礁赌场信托

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透悉尼11月13日 - 香港富豪冯永祥（TonyFung）提出以2.14亿澳元（合1.99亿美元）收购澳大利亚大堡礁赌场信托（Reef CasinoTrust）(RCT.AX)，以进军澳洲博彩和旅游市场。该信托拥有大堡礁附近凯恩斯市唯一的赌场。
前述消息传出后，大堡礁赌场信托股价暴涨42.6%，至六年来高点。
冯永祥曾提出在凯恩斯市斥资42亿澳元建设一赌场和度假村项目，但尚未获得昆士兰州政府批准。
冯永祥对大堡礁赌场信托提出不具约束力的收购提议，作价每单位4.354澳元，较其周二收盘价溢价53%。
大堡礁赌场信托称，正与冯永祥控制的Aquis Casino Acquisitions进行磋商。
此项收购提议的一个条件是，Aquis还收购与该信托有关联的堪培拉赌场。
大堡礁赌场信托表示，信托的最大持有方已表示，若无更好的收购提议，将支持冯永祥的收购提议。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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