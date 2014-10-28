蓝舌病成中澳活牛贸易的壁垒

2014年6月5日在澳大利亚拍到的牛。 REUTERS/David Gray

路透悉尼/北京10月28日（记者 Colin Packham/ Dominique Patton） - 一种笔尖大小的昆虫，让澳大利亚赢得向中国出口活牛贸易大单的努力遇挫。

中澳活牛贸易谈判因澳方活畜存在蓝舌病已经停滞。蓝舌病通过蠓虫传播病毒，对活牛的影响通常不大，但会对中国的羊类养殖业构成重大威胁。中国羊类养殖业规模达1.4亿只。

“我原本希望我们现在能达成协议，”澳大利亚农业部长乔伊斯（Barnaby Joyce）对路透说。“我们已在达成协议的边缘，但不幸的是在贸易方面，在边缘能徘徊相当一段时日。”

中澳已就活牛贸易谈判了多年。双方于2月启动正式谈判，一支由中国科学家组成的团队正在进行实地考察，但目前尚未达成协议的时间表，而且没有人能保证达成协议。

如果澳大利亚向中国出口活牛，将有助于抑制中国高企的牛肉价格，同时也能为本国牧场主开辟新的市场。根据澳大利亚政府及联合国的预估，到2025年，中国牛肉进口总额预计大致增长两倍，达到90亿美元。

蓝舌病常见于热带和亚热带地区，大约35年前首次在澳大利亚发现，此后通过吸血蠓在该国北部地区传播。

据监管机构及行业团体官员称，目前预计中澳活牛贸易协议会推迟到至少2015年才能达成。

中国牛肉需求旺盛，但受到土地、水、饲料方面的限制，导致中国肉牛养殖业规模一直很难壮大。

中国质检总局称，一个专家组目前正在澳大利亚进行考察，但不确定会同澳方的协议会有进展。

澳大利亚农业部称，这一代表团正在就如何管控蓝舌病进行评估。分析人士称，如果双方达成协议，从澳洲进口的活牛可能会被隔离检疫几周，以确保没有蓝舌病。

对于澳大利亚的农场主而言，中国市场的诱惑力很大。

“如果中国牛肉需求猛增，澳大利亚可能没有足够的活牛来满足，”澳大利亚北领地初级产业部长Willem Rudolf Westra van Holthe说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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