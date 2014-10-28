蓝舌病成中澳活牛贸易的壁垒

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼/北京10月28日（记者 Colin Packham/ Dominique Patton） - 一种笔尖大小的昆虫，让澳大利亚赢得向中国出口活牛贸易大单的努力遇挫。
中澳活牛贸易谈判因澳方活畜存在蓝舌病已经停滞。蓝舌病通过蠓虫传播病毒，对活牛的影响通常不大，但会对中国的羊类养殖业构成重大威胁。中国羊类养殖业规模达1.4亿只。
“我原本希望我们现在能达成协议，”澳大利亚农业部长乔伊斯（Barnaby Joyce）对路透说。“我们已在达成协议的边缘，但不幸的是在贸易方面，在边缘能徘徊相当一段时日。”
中澳已就活牛贸易谈判了多年。双方于2月启动正式谈判，一支由中国科学家组成的团队正在进行实地考察，但目前尚未达成协议的时间表，而且没有人能保证达成协议。
如果澳大利亚向中国出口活牛，将有助于抑制中国高企的牛肉价格，同时也能为本国牧场主开辟新的市场。根据澳大利亚政府及联合国的预估，到2025年，中国牛肉进口总额预计大致增长两倍，达到90亿美元。
蓝舌病常见于热带和亚热带地区，大约35年前首次在澳大利亚发现，此后通过吸血蠓在该国北部地区传播。
据监管机构及行业团体官员称，目前预计中澳活牛贸易协议会推迟到至少2015年才能达成。
中国牛肉需求旺盛，但受到土地、水、饲料方面的限制，导致中国肉牛养殖业规模一直很难壮大。
中国质检总局称，一个专家组目前正在澳大利亚进行考察，但不确定会同澳方的协议会有进展。
澳大利亚农业部称，这一代表团正在就如何管控蓝舌病进行评估。分析人士称，如果双方达成协议，从澳洲进口的活牛可能会被隔离检疫几周，以确保没有蓝舌病。
对于澳大利亚的农场主而言，中国市场的诱惑力很大。
“如果中国牛肉需求猛增，澳大利亚可能没有足够的活牛来满足，”澳大利亚北领地初级产业部长Willem Rudolf Westra van Holthe说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。