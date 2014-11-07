中澳贸易：中国将签协议，每年从澳洲进口100万头活牛

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透悉尼11月7日 - 澳洲官员周五称，根据一份即将签订的协议，澳洲每年将向中国出口100万头活牛，价值约10亿澳元(8.56亿美元)，以满足不断增长的红肉需求。
从澳洲向中国出口活畜已商讨很多年。两国官员自2月起进行讨论，澳洲贸易部长目前正在中国访问，最终协议料在中国签订。
“这是100万头牛，价值10亿澳元。不过合同上墨水还没干，”澳洲政府内阁部长Christopher Pyne周五对媒体称。“这是重大突破。”
谈判曾因澳洲养牛场出现蓝舌病而陷入停滞，该病病毒通过蠓虫传播。尽管这种疾病通常对牛影响不大，但对于中国1.4亿多只养殖羊会造成严重威胁。
中国一科学家小组最近在澳洲进行实地检疫，澳洲农业部长Barnaby Joyce上月对路透称，即将达成协议。
澳洲活畜出口将帮助中国平抑牛肉价格，并向澳洲农场主开放新的市场。据澳洲政府和联合国估计，到2025年，中国牛肉进口总额料增加两倍左右达到90亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申