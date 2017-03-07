焦点：澳洲央行维持利率不变 暗示未来前景保持稳定

路透悉尼3月7日 - 澳洲央行周二维持利率不变，这一决定符合普遍预期，因央行决策者近期暗示未来一年大部分时间内前景将保持稳定。

澳洲央行连续第八个月维持利率在纪录低点1.5%，之前在去年的5月和8月分别降息。路透调查访问的67位经济分析师均预测本周的会议结果为保持利率不变。

澳洲央行总裁洛威对经济仍保持乐观看法，因大宗商品价格跳涨，且全球经济成长增强。在经济转型脱离30年一遇的矿业投资荣景同时，澳洲经济在2016年仍取得2.4%成长幅度。

“过去一年出口大幅增加，非矿业业务投资亦增加，”洛威表示。

“衡量企业和消费者信心的指标大多处于或高于均值。消费成长在接近年底时增强。”

他并重申，央行预测基础通胀将逐渐回升，目前则处于纪录低位1.5%。2017年整体通胀率料将涨至2%以上。

洛威已再次强调货币政策的限制，上个月并称，进一步降息不符合国家利益，因由债务造成繁荣和萧条的风险太严重。

由于央行总裁暗示降息门槛较高，银行间利率期货显示8月前再度降息的机率仅为6%。

澳洲央行公布利率决议后，澳元兑美元小涨，受政策稳定前景支撑。

邓白氏(D&B)周二的一项企业前景调查显示，企业信心位于18个月高位，2017年第二季资本投资计划则位于两年高点。

“整体来说，2017年初期企业对经济前景的看法有所改善，”邓白氏经济顾问Stephen Koukoulas表示。

“问题的关键将在于，这股乐观趋势能否转而提升实际的活动。”(完)